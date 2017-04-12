



Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro’nun konuşmacı olarak katılacağı “Hun-Türk Kurultayı Oluşumu ve Amacı” konulu konferans 14 Nisan 2017 tarihinde saat 15.00’da TİKA Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Macar Turan Vakfı’nca 2006 yılından itibaren her yıl dönüşümlü olarak düzenlenen ve Türkiye dâhil 21 ülkeden 27 Hun, Macar ve Türk boylarının, 120 farklı ekibin müzik ve halk oyunu gösterilerinin sergilendiği, “Turan Kurultayı” ve “Macar – Turan Birliği Atalar Günü” etkinlikleri, tüm Türk Boylarını bir araya getirerek kültürel aktarımın gelecek nesillere intikalinin sağlanması amacıyla son 3 yıldır Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Başkanlığımızca desteklenmektedir.



Hun -Türk Kurultayının oluşumu ve amacının Türk kamuoyuna aktarılması ile Turancılığın tarihi, bugünü ve geleceği konusunda değerlendirmelerin ve bilgi paylaşımının olunacağı konferans sonrasında ise Macar müzisyenler tarafından “Şaman Davulu ve Türk Sazları Gösterisi” düzenlenecek.