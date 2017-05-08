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08 Mayıs 2017 Pazartesi

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Hıdırellez Şenlikleri Coşkulu Konserle Sona Erdi

Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve Yeni Yol Derneğinin destek verdiği etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı. TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve Yeni Yol Derneğinin performansı büyük alkış topladı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 22:57
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Hıdırellez Şenlikleri Coşkulu Konserle Sona Erdi

 

26. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivalinin kapanışı, bu akşam Üsküp’teki ordu evinde gerçekleşen Balkan Havaları Konseriyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü, TRT ve Yeni Yol Derneğinin destek verdiği etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı. TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve Yeni Yol Derneğinin performansı büyük alkış topladı.

THP Milletvekili Enes İbrahim, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı Şenol Tahir, TRT Üsküp Temsilcisi Bekim Muftareviç, Yeni Yol Derneği Başkanı Salaydin Zekir, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, üniversite hocaları ve Üsküp halkı katıldı.


Program, Yeni Yol Derneğinin folklor ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından yine derneğin genç yetenekleri Medina Usein, Gamze İbrahim, Ali İdriz, Hediye Hecil ve İnes Gubernik şarkılarını seslendirdi.

TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve Burak Demir, Cemal Kablan, Gökhan Karakaya, Osman Aktaş ile Ersin Baykal’dan oluşan orkestrasıyla katılımcıları coşturdu.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, kurum olarak Türk kültürü ve sanatının tanıtımı noktasında bu etkinliğe destek verdiklerini söyledi.

Korkmaz, “Makedonya’da soydaşlarımızın hayata geçirdiği etkinlikleri çok önemli. Bu yüzden çeyrek asrı geride bırakan Hıdırellez Bahar Şenliklerinin bir parçası olmaktan, ona destek vermekten dolayı son derece mutluyuz. Çünkü soydaşların yaptıkları faaliyetlere destek vermek Yunus Emre Enstitüsünün amaçları ve gayeleri içerisindedir” dedi.

Başarılı bir etkinliği geride bıraktıklarını belirten Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı Şenol Tahir, “Bu görkemli konser dört günlük başarılı bir festivalin kanıtıdır” diye konuştu.

Üsküp’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral, “Buradaki kardeşlerimizle bir arada olmak benim için son derece gurur verici. Buradaki birlikteliğimiz sağlayan TRT ve Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ediyorum. Türkülerimizi esas kaynağıyla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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