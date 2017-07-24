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24 Temmuz 2017 Pazartesi

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'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine Yeni Bir Anlayış ve Yönetim Tarzı Getirmek’

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği uzun süren değerlendirmeler sonucu 23 Eylül 2016 tarihinde Üsküp’te gerçekleşen doktora adayı araştırmacılar, üniversite öğrencileri, esnaf ve işadamlarının ortak iradesinin yansıdığı kurucu meclis toplantısı ile resmiyet kazanmıştır.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:51
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'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine Yeni Bir Anlayış ve Yönetim Tarzı Getirmek’



Sivil Toplum alanında faaliyet gösteren derneklerin sayısı günden güne artıyor. Makedonya’da yaşayan Türk toplumu da sivil toplum alanında etkin rol oynamaya devam ediyor.

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği uzun süren değerlendirmeler sonucu 23 Eylül 2016 tarihinde Üsküp’te gerçekleşen doktora adayı araştırmacılar, üniversite öğrencileri, esnaf ve işadamlarının ortak iradesinin yansıdığı kurucu meclis toplantısı ile resmiyet kazanmıştır. 

Derneği kuruluş amacı hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula, “Eğitim ve düşünce üzerinden iyiyi, doğruyu ve güzeli inşa etmek, toplumsallaştırmak ve onun yanında durarak sivil bir anlayışı kurumsallaştırmak derneğimizin temel amacıdır. Bu anlamda eğitim ve düşüncede etnik kimliklere hapsolma ve ideolojik saplantı tuzaklarına düşmemek öncelikli iken sivil toplum düşüncesinde cemaatleşme, belgeselcilik, amatörlük ve güdümlülüğe karşı toplumsal yararı, profesyonelliği, özerkliği ve kapsayıcılığı öne çıkartmak temel kurumsal değerlerimizdir. Bu noktada Fettah Efendi yaşadığı dönem bizim toplumumuza eğitim ve düşünce üzerinden bedeller ödeyerek verdiği katkının paha biçilemez değeri bizleri kurumumuzun ismini Fettah Efendi olarak tercih etmeye götürmüştür. Toplumumuza böylesi büyük ruhları barındırdığını, yenilerini yetiştireceği inancıyla beraber bu coğrafyanın vefalı insanlardan oluştuğunu da göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

‘Üç Dilde Eğitim Programları Düzenlenecek’

Derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında da konuşan Abdula, “Geliştirdiğimiz bu ilkelerin uygulanması için Türkçe, Arnavutça, Makedonca dillerinde eğitim programları düzenlenecektir. Üsküp Düşünce Okulu kurumumuzun en temel çalışması olarak öne çıkmaktadır. Üsküp Düşünce Okulu projemiz ile üç yıllık belirlenmiş programda İnsan ve toplum, İslami İlimler, Sanat araştırmaları, Makedonya ve Balkanlar çalışmaları üzerinde seminerler, kitap okumaları, paneller, araştırmalar, yayınlar ile ortak tarih tasavvuru geliştirirken aynı zamanda bilgi aktarımı, ahlaki değerlerin içselleştirilmesi gibi hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Ramazandan önce düzenlemiş olduğumuz Bahar2017 seminerlerimizde İslam Düşüncesi, Sivil Toplum Okumaları, Fıkıha Giriş, Diplomasiye Giriş gibi dersler icra edildi. Bir diğer projemiz olan Zarifler Projesi ile 20 kişilik özel öğrenci grubuna üniversite eğitimi boyunca her türlü düşünsel, manevi ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek bir programı uygulayacağız. Bunun dışında Kitap Meclisleri çalışmalarımız ile 3 seviyeden toplam 40 kitabın okunması, tartışılması ile öğrencilerin düşünsel hayatına büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

‘Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine Yeni Bir Anlayış ve Yönetim Tarzı Getirmek’

Dernek olarak belirledikleri hedeflerden de söz eden Sevba Abdula, “Son dönemde dünyada, Balkanlarda ve ülkemizdeki gelişen sivil toplum düşüncesine yeni bir anlayış ve yönetim tarzı getirmeyi öncelikle hedeflemiş bulunuyoruz. Devlet, siyaset ve sivil toplum ilişkilerinin girift hale geldiği ve çarpıklaşmanın hızlı bir şekilde geliştiği dönemde, sivil toplum değerlerini öne çıkartarak tutarlı ve daha akılcı bir ilişki tarzının önemine sıklıkla vurgu yapılması bizler için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizde ve coğrafyamızda geç modernlik, piyasa ekonomisi, demokratik kurumlar ve devlet inşa süreçlerinin bir arada geliştirilmesi kararlı ve dengeli bir toplum inşa edilmesini geciktirmektedir. Bu da toplumun uzmanlaşmayı hedef alarak ortak iyiye doğru kaymasına kısmi olarak engel teşkil etmektedir. Biz güvenilir, dürüst, katılımcı bir sivil toplumu inşa ederken amaçları ve hedeflerini mikro anlamda tespit etmiş bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğumuzun bilincindeyiz. Genele yönelik eylemlerin önemini göz ardı etmeden belirli alanlarda uzmanlaşarak katkı sunmanın ve toplumu güçlendirmenin son derece önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bu noktada düşünce ve eğitimde acil olarak eylemliliğimizi arttırarak yüksek kültür üretimi üzerinde durmalıyız. Bizler bu büyük vahada sosyal bilimler alanında öncelikle üniversite öğrencilerinin orta düzey entelektüellere dönüşmelerinde destekleyici bir kurum haline gelmeyi arzulamaktayız” şeklinde konutu.

Sevba Abdula son olarak da “Son olarak Fettah Efendi araştırmalarının kurumumuzun temel sütunlarından biri olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda Fettah Efendi’nin şiirlerinin yayınlanması temel önceliklerimizden biridir. Bu konuda ciddi sıkıntıların varlığına işaret etmekle beraber şiirlerine sahip olanların kurumumuza gelerek eserleri teslim etmelerini ve yayınlanması ile ilgili bizlerle işbirliği yapmalarını sizin aracılığınızla teklif ediyoruz” dedi.

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