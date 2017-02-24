



Ensar Kız Üniversite Öğrenci Yurdunda 2016 – 17 eğitim yılı faaliyetleri devam ediyor. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar. Bu nedenle yurttaki faaliyetlerin amacı özgüveni artan, sorumluluk almaktan kaçınmayan, kul hakkına riayet eden bireyler yetiştirmektir. Bunun yolu ise Kuranı okuyan, anlayan ve hayatlarında tatbik eden nesillerin yetişmesinden geçer. Bu niteliği kazanan bireyler hayatta başarılı olma konusunda avantajlarıdırlar.

2016 – 17 eğitim yılı ikinci dönemin faaliyetleri çerçevesinde 22 Şubat 2017 Çarşamba akşamı Ensar Kız Üniversite Yurdunda Hatim Merasimi ve Kuran-ı Kerime Geçiş Töreni düzenlendi.

Rabbimizin yüce kelamı, ahlak ve iffet kitabı Kuran-ı Kerimin okumasını öğrenmek müminin en zevkli meşgalesi olmalıdır. “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretenlerdir” hadisinden yola çıkarak Ensar yurdunda barınıp Kuran öğrenmek isteyenlere Kuranı Kerim eğitimi verilmektedir. Yurtta kalan talebeler T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Ensar Kız Yurdunda Kuran Kursu Hocası olarak görev yapan Hatice Ayar ve Yurt Müdür yardımcısı Latife Süleyman tarafından Kuran eğitimi almaktadırlar.

Hatim yapan talebeler fikir, inanç ve ibadet kitabı olan Kuranı öğrenmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını, bu vesileyle de Ensar derneğine teşekkürü bir borç bildiklerini vurguladılar. Doğu Makedonya'nın Pırnalı köyünden Uluslararası Balkan Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı talebesi Mümine ALİEVA "İKRA – OKU" ayetini düstur edinerek eğitimine devam ettiğini ve bu eğitim sürecinde Kuranı Kerimi hatmetmenin apayrı bir mutluluk yaşattığını, bunu sözlerle ifade etmenin mümkün olmayacağını belirterek zamanını elverişli kullanıp Kuran eğitimlerini geciktirmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Talebelere Ensar Derneği tarafından Başarı Belgesi ve Üsküp Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuranı Kerim hediye edildi. Program ikramla son buldu.