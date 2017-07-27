Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, yeni kurulan Kültür Konseyi üyelerini açıkladı. Uzmanlardan oluşan heyetin bakanlık bünyesinde danışma hizmeti vereceği vurgulandı.

Eski Kültür Bakanı Güner İsmail, Kültür Konseyinin başına getirilirken, üyeler arasında Osmanlı dönemi tarihinde doçentlik unvanına sahip Ramadan Ramadani de üye olarak seçildi. Konseyin diğer üyeleri Prof. Dr. Vladimir Milçin, Prof. Dr. Miroslav Grçev, Prof. Dr. Maya Boyacievska, Dr. Bayram Çupi, Mr. Vesna İlkova Ginovska, Mr. Reşat Ameti, Mr. Diyana Toska, Mr. Gena Teodosievska, Petar Arsovski, Sonya Abacieva ve Selam Suleymani oldu.

Konsey üyeleri en çok iki yıllık süreyle Kültür Bakanı tarafından seçiliyor ve onun talebi üzerine toplanıyor.