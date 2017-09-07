Bu yıl Gölcük’te 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında 8’nci kez düzenlenen Uluslararası Kırkyama Festivali’ne Makedonya’dan yine Derya Derneği katıldı. Birkaç yıldır festivale katılan Derya Derneği ile birlikte bu yıl Türkiye’nin dışında 8 diğer ülkeden de katılım oldu. Festivale katılan ülkelerin müzik dinletileri, sokak atölye çalışmaları, folklor gösterileri, ödüllü fotoğrafçılarn fotoğraf gösterileri, defileler, sergi turları, teknik paylaşım atöyle sergi tanıtımı, fotoğraf sergisi, Türk ve Osmanlı mutfağı tanıtımı, pişmaniye gösterisi ve ikramı, çeyizin at ile tanışması tiyatro gösterimi sunuldu.

Derya Derneği Başkanı ve Balkan ülkelerinin koordinatörü olan Suzan Musli, katıldıkları festivalde 5 yıldır festivalin ilk açılış konuşmasını yaptığını belirterek, “Bana bu fırsatı verdikleri için Gölcük Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ben bu festivalde sadece kendim değil Makedonya, Saraybosna ve Kosova ile beraber katıldık. Festivalin uluslararası olması Gölcük Belediyesi’nin çok bir başarıya imza attığını gösteriyor. Gölcük Belediyesi geçtiğimiz Nisan ayında 4 usta eğitimci gönderdi ve 40 bayanımıza eğitim verdi. Bu bizim için çok önemli bir olaydı. Makedonya’ya Fatih Bayram’ın koordinatörlüğünde gelen eğitimciler çok büyük bir başarıya imza attılar. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çünkü eğitimcilerin yanı sıra bütün malzemeleri de kendi gönderdi. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Bizdeki Çayır Belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi arasında güzel bir projeye imza atılmış oldu. Gölcük Belediyesi festivali Değirmendere’de gerçekleştiriyor ama aslında uluslararası bir proje olduğu için ve verdiği eğitimlerle de adından çok söz ettiren bir festival oluyor. Bu konuda Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.