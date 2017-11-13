6-11 Kasım tarihleri arasında Belçika’da düzenlenen “Triomphe de l’Art” adlı piyano yarışmasında genç piyanistimiz Arda Mustafaoğlu üçüncü oldu.
Brüksel Krallık Konservatuarında yapılan yarışmaya, 15 ülkeden 40 piyanist katıldı.
15 yaşındaki Arda, bu yıl Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan ve İtalya’da katıldığı piyano yarışmalarında birinci olmuştu.
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