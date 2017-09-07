



Makedonyalı Türk Piyanist Arda Mustafaoğlu, genç yaşında olmasına rağmen kazandığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Arda, bu kez Almanya ve İtalya’da verdiği konserlerle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Arda Almanya ve İtalya konser turnelerini dün İtalya’nın Montava şehrindeki ‘Claudio Monteverdi’ konser salonunda sergilediği performansla tamamladı.

İtalya yaz festivali kapsamında düzenlenen konsere ise geçen yıl İtalya’da ödül kazanan sanatçılar katıldı. Arda Mustafaoğlu Nisan ayında “Antonio Salieri” yarışmasında birincilik elde ederek ödülün sahibi olmuştu.

Genç piyanist 13 ile 21 tarihleri arasında Almanya’nın Duren ve Ahen şehirlerinde de sahne aldı. Arda, Şuman’ın evinde de konser verme şansına sahip oldu. Bu konserlere katılma hakkını ise Arda, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da katıldığı “Genç Piyanist” adlı yarışmada elde ettiği birincilikle kazandı.

Makedonya Kültür Bakanlığı’nın desteği ile bu konserleri düzenleyen Arda Mustafaoğlu yakında Makedonya seyircisi karşısına da çıkacak.