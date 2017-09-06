



Makedonya’da faaliyet gösteren Genç Kalemler Derneği bu yıl da Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Edirne Mimar Sinan Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Kurban organizasyonu kapsamında Genç Kalemler Derneği Makedonya, Bulgaristan ve Sancak’ta ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Genç Kalemler Derneği olarak Edirne Mimar Sinan Vakfı ile birlikte ortaklaşa 8. Kurban Organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için kurban vecibesini yerine getirmek isteyen hayırsever halkımız, hisselerini vekalet yoluyla derneğimize bağışlamış; toplam 41 büyük baş hayvan, kurbanlığın kesimi gerçekleşmiş ve elde edilen etler paketlenerek ihtiyaç sahibi 957 aileye ulaştırılmıştır. Buna dahil olarak 2 büyük baş kurbanlığın da kesimi yapılarak ADEKSAM öğrenci yurdunda yatılı olarak kalan talebelerin et ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla derneğimizce, kuruma bağışlanmıştır. Ayrıca Edirne Mimar Sinan Vakfı gönüllülerinin vekalet yoluyla gönderdiği kurbanlar, Makedonya'nın Kırçova şehrinde, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde, Bulgaristan'ın Yambol bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleşmiştir. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için vekâlet yoluyla kurban hisselerini bize tevdi eden değerli halkımıza, Edirne Mimar Sinan Vakfı gönüllülerine ve kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında vesile olan Genç Kalemler'in değerli gönüllülerine teşekkür eder şükranlarımızı sunarız” ifadeleri yer aldı.



