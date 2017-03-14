Genç Kalemler Derneği, İGMG Balkanlar Bölgesi desteğiyle 3. Geleneksel “18 Mart Çanakkale Şehitleri” anma programı düzenleyecek.
18 Mart’ta saat 20.00’de başlayacak olan etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk Okulu Aşağı Banisa Şubesinde gerçekleştirilecek.
Murat İleri ve Ramazan Başlık’ın konuşmacı olarak katılacağı program herkese açık olacak.
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