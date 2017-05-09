

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün desteği ile bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün tarihi mekanlarından Kurşunlu Han'da okçuluk kursu başlıyor.

Bu akam saat 18.00'da başlayacak olan okçuluk kursuyla Geleneksel Türk Okçuluğu Makedonya'da da yaşatılacak.