



Yunus Emre Enstitüsü, geleneksel Türk Okçuluğunun Makedonya’da kültürel anlamda tanıtımının ve öğretiminin yapılması, Makedonya’da bulunan genç nesillere farklı bir sosyal beceri kazandırmak ve Türk-İslam tarihinin en önemli kültür öğelerinden birisi olan okçuluğu, geleneksel anlamda dünyanın farklı yerlerinde sosyal bir kültür olarak tanıtmak amacıyla Üsküp'te okçuluk kursu açıyor.

Makedonya’da geleneksel Türk Okçuluğunun kültürel anlamda yeniden canlandırılması ve kitlelerin yakından tanıdığı okçuluğun Makedonya’da kültürel anlamda tanıtılması ve öğretilmesi gayesi ile Türkoloji Projesi kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi’nde görevli Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA’nın eğitmenliğinde kurslar düzenlenecektir.