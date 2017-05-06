



Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü’nde görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedizli’nin sunumuyla dün Türk yazar Refik Halit Karay’ın hayatı ve eserleri ele alınarak bu haftaki Kütüphane Sohbetleri gerçekleşti.

Üniversite hocaları, öğrenciler ve diğer misafirlerin iştirak ettiği Kütüphane Sohbetleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedizli’nin anlatımıyla farklı bir boyut kazandı.



Türk yazar Refik Halit Karay’ın hayatı hakkında detaylı bilgi sunan Gedizli, Refik Halit’in 1888 İstanbul doğumlu olduğunu, yazarlığının yanında gazetecilik ve dergicilikle de uğraştığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedizli, yazar Refik Halit Karay’ın eserlerinde, sade, akıcı ve arı bir dili ile döneminin yani 20’nci yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olduğunu belirtirken, Türkçeyi ustalıkla kullanarak Türk edebiyatına birçok önemli eser kazandırdığını da ifade etti.