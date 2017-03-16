



Başkent Üsküp'ün Osmanlı yadigarı eserlerinden biri olan Gazi Baba Türbesi harabe durumda. 1963 yılında Üsküp depreminde büyük hasar görerek sadece bir duvarı ayakta kalabilen türbenin onarımı 2013 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Onarım sonrasında Türbe eski ihtişamına kavuşmuştu.

Gazi Baba Türbesi'nin şu anda harabe durumda. Türbenin duvarına çeşitli yazılar yazılmış. İçerisi ise dağıtılmış. Türbenin kimin tarafından bu hale getirildiği ise bilinmiyor.

Ayrıca türbenin etrafında kırılmış eski mezar taşları da dikkatlerden kaçmıyor.





