



Eyüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen başarılı öğrencilerin katıldığı Balkan Turu Kosova'nın başkenti Priştine'den başladı.



Eğitim gördükleri liselerde başarılı öğrencilerin yer aldığı Balkan Turu'nun ilk ayağında 35 kız öğrenci başkent Priştine'yi ve yakınlarında bulunan Sultan Murat'ın türbesini gezdi.



Öğrencilerden oluşan 70 kişilik grup 14 Temmuz'a kadar Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki farklı şehirleri gezme imkanı bulacak.





Kaynak: Eyüp Belediyesi