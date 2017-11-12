



Üsküp Şehir Müzesine ait orijinal fotoğraflarla eski Üsküp’teki hayatı anlatacak “Anı ve Hatıra” isimli sergi açılacak.

Bu akşam saat 19.00’da Üsküp Şehir Müzesinde açılacak sergi hakkında, “Bu sergi geçmişe şahitlik edip anıları canlandıracak. Fotoğrafların büyük bir bölümü 1918 ile 1941 yılları arasındaki döneme ait” ifadeleri yer alıyor.

Sergide yer alacan eserlerin sahipleri Slavica Hristova, Tatyana Gyorgiovska ve Olivera Cartovska Taçevska’dır.

300 fotoğraftan oluşan bu derleme Üsküp Şehir Müzesi tarafından hediye ya da satın alınarak hazırlanmış.