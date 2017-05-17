Ensar Kız ve Erkek Üniversite Öğrenci Yurtları talebeleri, ÖNDER İmam Hatipler Derneği'nin ev sahipliğinde Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. 11 -14 Mayıs 2017 tarihleri arasında 35 bayan 20 erkek toplamda 55 kişi ayrı ayrı İstanbul ve Bursa şehirleri ziyaret edildi. 11 Mayıs 2017 Perşembe günü, İstanbul’un tarihi mekanlarından Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Panorama 1453, Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi gezildi. Önder Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sönmez ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Özcan Taş tarafından dernekle ilgili bilgi verildi. Akabinde Türkiye’nin önde gelen yazarlarından Huzur Sokağı yazarı ve geçmiş yıllardan bugüne gençlere hâlâ örnek olan Şule Yüksel Şenler ziyaret edildi.12 Mayıs 2017 Cuma günü, Eyüp Camisinde kılınan sabah namazı sonrası Ensar Vakfı'nın ev sahipliğinde Genç Namaz Gönüllüleri Platformu olarak Oluklu Bayır Hacı Ali Dede Tekkesi ziyaret edildi. Ardından Pierre Lotti tepesi, Boğaz gezisi, Beşir Ağa Külliyesi, Fatih Camisi, Kapalıçarşı ve Miniatürk gezildi. Ardından Genç İHH yetkilileri ile bilgi alışverişi yapıldı.13 Mayıs 2017 Cumartesi günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen Ensar Yurdu talebeleri İnkaya Çınarını gezdi. Ardından Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camisi, Tophane, Orhan Gazi, Osman Gazi Türbeleri ziyaret edildi. Ulucami ve Bursa Çarşısı gezildi. Geziye katılan Ensar Kız ve Erkek Yurdu talebeleri düzenlenen gezinin kendilerine genel kültür, tarihi mekanlar ve arkadaşlık açısından çok şey kazandırdığını vurgulayarak Ensar Derneği yetkililerine teşekkür ettiler. Talebeler, "Hayallerimizden çok fazlasını yaşadık" sözleriyle memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu gezinin ulaşımı TİKA tarafından karşılandı.