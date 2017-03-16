Önemli gün ve tarihlerde günün anlamı adına faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam eden Ensar Kız Öğrenci yurdu, bu hafta da faaliyetlerine yeni birisini ekledi. 14 Mart Salı akşamı, Ensar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Üsküp Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, “Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı Konulu Sunum” ve Şiir Akşamı programıyla günün anlam ve önemini belirtti.Gerçekleştirilen sunumda, “Milletlerin ortak geçmişlerini, geçirdikleri zor zamanları, bu zamanlarda sahip oldukları ve hiç yitirmedikleri umutları ve arkasından elde ettikleri zaferleri aksettiren eserler olan milli marşlar, ait oldukları milletlerin bağımsızlık göstergelerindendir. İstiklal Marşının yazarı İstiklal Marşında toplumun birliğini, beraberliğini, içinde bulunulan durumu, bağımsızlık ümitlerini ve inançlarını yansıtmaktadır” konuları anlatılırken, tüm bunların genç kuşaklara aktarılması amacıyla Mehmet Akif’i anma gecesinde yazarın hayatı, kişiliği ve özelliklerinden de bahsedildi.

Bu etkinlik vesilesiyle gelecek kuşaklara İstiklal Marşının ve Türk Milletinin geçirdiği en zor dönemler ve bu günlerin Türk Halkında uyandırdığı duygu ve düşünceler paylaşıldı.

Okunan şiirlerle de manevi bağlarını güçlendiren ve o günlerin heyecanını, coşkusunu, milletin bağımsızlık istek ve azmi ifade edildi. Yurtta kalan talebeler de şiir gecesi ve yurtta düzenlenen etkinliklerin kendilerine motivasyon kattığını ifade ettiler.