Bu etkinlik vesilesiyle gelecek kuşaklara İstiklal Marşının ve Türk Milletinin geçirdiği en zor dönemler ve bu günlerin Türk Halkında uyandırdığı duygu ve düşünceler paylaşıldı.
Okunan şiirlerle de manevi bağlarını güçlendiren ve o günlerin heyecanını, coşkusunu, milletin bağımsızlık istek ve azmi ifade edildi. Yurtta kalan talebeler de şiir gecesi ve yurtta düzenlenen etkinliklerin kendilerine motivasyon kattığını ifade ettiler.
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