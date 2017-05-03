



26 Nisan Çarşamba akşamı Ensar derneği tarafından Ensar Vakfıyla ortaklaşa olarak Bushi oteli konferans salonunda “Aile ve Kadının Önemi” konulu konferans düzenlendi.

2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde T.C. Üsküp Büyükelçisi Sayın Tülin Erkal Kara Hanımefendinin katılımıyla gerçekleşen kapanış programına ilgi yoğundu. Programa Üsküp Büyükelçisi yanısıra Ensar dernek Başkanının eşi Sayın Gülsüm Sema Baki, T. C. Din Hizmetleri müşavirinin eşi Dudu Alkan, Ticaret Müşavirinin eşi Gülseren Kutlu, Yunus Emre Temsilcileri, Müşavirlik Görevlisi Hatice Ayar, sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kabarık sayıda davetli katıldı.

Programda selamlama konuşmasını yapan T.C. Üsküp Büyükelçisi, Ensar Derneği ve Ensar Vakfı tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Hz. Muhammedi anmak ve anlamak vesilesiyle bayanlara yönelik düzenlenen programda bayanlarla bir arada olmanın, mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konunun önemine değinerek anne ve babaların kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Programda Ensar Yaz Kursu öğrencilerinin aşer, ilahi ve şiirleri yer aldı.

Eğitimci-yazar Zehra Türkmen, Ensar Vakfı Namaz Gönüllüleri Platformu çerçevesinde konferans için farklı ülkelere gittiğini Balkanlara ilk kez geldiğini fakat buradaki ortamı çok beğendiğini belirtti. Ayet ve hadisler çerçevesinde Kadın ve aile konusunu ele alan konuşmacı Türkmen öncelikle Tarihte Kadın, Cahiliye döneminde Kadın, Peygamber Dönemi ve Kuranda Kadın ana başlıkları çerçevesinde konferansını sundu.

Konferansta şunlara değinildi: " Ailede herkesin sorumlulukları vardır. Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmede ailenin önemi çok büyüktür. Ailenin ve toplumun oluşumunda kadının büyük emeği ve hizmeti vardır. Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Bu nedenle kadınların ahlaki değerlere önem vererek bilinçli bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Program plaket takdimiyle son buldu.