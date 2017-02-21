



ABD'nin başkenti Washington'da 22 Ekim 2016'da açılan ve her biri yüzlerce yıllık 47 el yazması Kur'an-ı Kerimi binlerce sanatseverle buluşturan "Kur’an-ı Kerim Sanatı: Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin Hazineleri" sergisi dün kapılarını kapattı.

ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Enstitüsü Freer ve Sacler Müzesinde sergilenen asırlık Kur'an-ı Kerimler, ziyaretçi akınına uğradı.

ABD'deki ilk büyük Kur'an sergisi olarak kayıtlara geçen sergi boyunca ülke içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçinin beğeniyle takip ettiği etkinlikle ilgili müze yetkilileri büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Amerikan medyasında da büyük övgü toplayan sergiyle ilgili New York Times gazetesi "Kur'an sanatı; İslam'ın Kutsal Kitabına nadir bir bakış" başlıklı bir makale yayımlamış ve eserlerin tarihi değerine vurgu yapmıştı.



Kaynak: TRT Haber