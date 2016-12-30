El Hilal Yardımlaşma Teşkilatının her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Teşekkür Gecesi” etkinliği dün Üsküp’teki Bushi Otel’de yapıldı.

35 öğrenciye burs dağıtımının yanı sıra teşkilatın kuruluşunun 25. yıldönümü de kutlandı.

Çayır Belediye Başkanı İzet Meciti, Uluslar arası Balkan Üniversitesi Rektçrü Prof. Dr. İsmail Kocayusufğlu, dernek başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, hafız Cemal Nuhiu’nun Kuran tilavetiyle başladı.



El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Başkanı Behicuddin Şehapi, burada yaptığı konuşmada 25 yıllık süreçte yılmadan ve yorulmadan tüm El Hilal yönetimi ve gönüllülerin, teşkilatın hedefleri, misyonu ve vizyonunun gerçekleşmesi için çalıştığını söyledi.

Şehapi, etnik ve dini kimliği gözetmeksiniz önümüzdeki dönemde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından El Hilal Yardımlaşma Teşkilatına 25 yıldır destek veren isimlere plaket takdim edilirken, son yıllarda yapılan yardım çalışmalarını içeren bir video da gösterildi.