



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve El Hilal Yardım Kuruluşu’nun geleneksel projelerinden biri, El Hilal listelerindeki yetim çocuklara eğitim amaçlı Bursa’da yaz tatili sağlamaktır.

Bu yıl da 45 çocuk ve 5 eğitmen Bursa’da bir hafta boyu değişik gezi ve etkinliklere katılarak bu projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki turistik tesislerde de misafir edilen El Hilal gurubu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Abdullah Karadağ tarafından kabul edilmiştir. El Hilal adına gurup Başkanı ve aynı zamanda Çayır Şubesi Başkanı Fatmir Mürtezani Bursa’nın bu katkılarından dolayı Makedonya El Hilal camiası ve yetim çocuklar adına teşekkürlerini bildirmiş, Bursa’nın bu katkılarının tarihi bir önem arz ettiğini dile getirmiştir. Çocuklar Bursa’da ayrıca farklı şirketleri de ziyaret ederek, kendilerine hediyeler takdim edilmiştir.



Bursa’daki tarihi ve kültürel yerleri de gezen yetim çocuklar, bu projenin ikinci ayağı olan İstanbul’a geçerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın misafiri olarak İstanbul’da da bir hafta kalıp iki haftalık eğitim projesini tamamlamış olacaklardır.

