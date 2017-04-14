



Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda, Beverly Language School Kriva Palanka işbirliği ve Kriva Palanka Belediyesi’nin destekleriyle dün Eğridere’de (Kriva Palanka) “Aşk Tesadüfleri Sever” adlı filmin gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Arsenço Aleksovski, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Kormaz, dil okulunun sahibi Lidiya Aleksovska’nın hazır bulunduğu film gösterimine, Eğridereliler ilgi gösterdi.

Konuyla ilgili Üsküp Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, “Enstitü olarak ilk kez etkinlik gerçekleştirdiğimiz Kriva Palanka şehrinde, gelecekte de farklı alanlardaki etkinlik ve faaliyetlerle ortak değerlerin yansıtılması noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz” denildi.