



Türk Sinemasını Kosova Prizren'de sinema severlerle buluşturan “Prizren Türk Film Festivali”nin galası muhteşem bir geceye sahne oldu.

Ediz Hun'un "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldüğü gecede, açılış filmi "Dedemin İnsanları"nın yönetmeni Çağan Irmak ve başrol oyuncularından Yiğit Özşener galaya katılan konukları selamladılar.

T.C. Prizren Başkonsolosu Selen Evcit'in sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini alarak gerçekleştirdiği “Prizren Türk Film Festivali'nin açılış gecesi Balkanların en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi sinemasında gerçekleştirildi.

Gecede, bugüne kadar 140’ın üzerinde filmde rol alan, aşkı için her şeyi göze alıp sevdiğine derin şefkatle yaklaşan, güven duygusuyla sarıp sarmalayan ideal erkek rollerinin aktörü, Türk Sineması’nın en özel oyuncularından Ediz Hun'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi. Ediz Hun'aödülünü T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç takdim etti.

Türk sinemasının Kosova'daki bu ilk randevusunda, ödülünü almak için sahneye çıkan Ediz Hun, T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit'e ve festival ekibine teşekkür etti. "Sinemasına hayranlık duyduğum sevgili Çağan Irmak ve Yiğit Özşener kardeşimle birlikte bu güzellikleri paylaştığım için kendilerine teşekkür ediyorum. Prizrenliler'e de en içten sevgilerimi iletiyorum" diyen Ediz Huz, sevgi, dostluk ve paylaşmak üzerine yaptığı konuşmasıyla geceye katılan Kosovalılar tarafından coşkuyla alkışlandı.



Festivalin açılış filmi "Dedemin İnsanları" filminin senaristi ve yönetmeni Çağan Irmak ile başrol oyuncularından Yiğit Özşener de sahneye çıkarak seyirciyi selamladılar. Çağan Irmak ile Yiğit Özşener'e teşekkür plaketlerini Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ve T.C. Prizren Başkonsolosu Selen Evcit verdi.

Sahnede çok heyecanlı olduğunu söyleyen Çağan Irmak konuşmasına herkese çok teşekkür ederek başladı. "Dedemle benim hayat hikayem olan Dedemin İnsanları bizim ortak özlemlerimizin, ortak acılarımızın, ortak sevinçlerimizin hikayesi. Ne olursa olsun sonunda mutlu olun. Kaybettiğimiz herkes bizi burada görüyor, duyuyor. Sizlerin mutlu olması için ne mümkünse yaptım ve öyle bitirdim filmi" diyerek söylerini tamamladı.

Yiğit Özşener de Prizren halkının sıcakkanlılığı ve içtenliği karşısında çok etkilendiğini belirterek, kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söylediği Dedemin İnsanları filminde rol aldığı için Çağan Irmak'a teşekkür etti.



Kosovalı sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gala gecesine katılanlar, Ediz Hun, Çağan Irmak ve Yiğit Özşener ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdiler.