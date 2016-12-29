



Yıl sonunun gelmesiyle Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müzik öğretmeni ve Makedonya'nın tanımış sanatçılarından Cengiz İbrahim, Tefeyyüz'de konser düzenledi. Konseri bu kez en küçük seyirci karşısında sundu.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun müzik atölyesinde birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen konserde Cengiz İbrahim kanun, piyano ve Türk halk saz eserleri dinletisi sundu. Konser kapsamında ayrıca Tefeyyüz'ün öğrencilerinden oluşan bağlama takımı da bir kaç eser çaldı. Konserde ayrıca öğrenciler tarafından şiir, şarkı ve Türküler de okundu.



Cengiz İbrahim, konserle ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, "2016 yılını iyiliklerle ve kötülüklerle geçirsek de ben en tatlı bir şekilde müzikle yılı kapamak istiyorum. 2016 bereketli bir yıl oldu benim açımdan. Bir kaç festivale katıldım, bir kaç özel konser verdim. Fakat bugün yaşları 5-6 civarında olan en küçüklere mini bir konser hazırladım." sözlerini ifade etti.

Konserin amacı konusuna da değinen İbrahim, "Amaç küçük öğrencilerimiz enstrümanları tanıtmak. Enstrümanların sesini canlı dinletmek. Kendileri velileriyle yaşları küçük olduğu için gidemiyorlar. Fakat biz onların ayağına gidiyoruz. Bu konser dünyanın en pahalı konseridir. Çünkü giriş sadece bir gülüş ve bir alkış yeter. Bu benim için bir ruhani zenginliktir." dedi.



Konserin sonunda Öğretmen Cengiz İbrahim, öğrencilere gülüşleri ve alkışları için teşekkür etti. Aynı zamanda öğrenciler de verdikleri çiçekle Öğretmenleri Cengiz İbrahim'e teşekkür etti.



