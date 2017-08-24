



Makedonya’nın Struga şehrinde yarım asırdır devam eden Struga Şiir Akşamları etkinliği bu yıl da devam ediyor. Şiir dinletileri, ödül törenleri ve sergilerle devam eden etkinlik Pazartesi günü Üsküp’te yapılacak törenle sona erecek.

Struga Şiir Akşamları etkinliğinde Türkiye’yi bu yıl Şair Nurduran Duman temsil ediyor.

Gazetemize yaptığı açıklamada, “Şiirin gücü var. Sihirli denecek denli. Sözden, sözler arasındaki olanakları sınırsız boşluktan insana geçer, insanlıkla geçişir. Şiir iyileştirir. Buluşturur, birleştirir şiir. Bu nedenle farklı dillerin bir araya gelip aynı göğe seslendirilmesi, farklı kültürlerin insanlarının temas kurup birbirlerini tanımaya anlamaya, böylece birbirlerinin kültürlerini bilip anlamaya çalışması dünya barışı için büyük kazanç. Struga Şiir Geceleri gibi dünyanın en uzun soluklu festivalinde Balkan göğüne Türkçe şiirler sesleme olanağı bulmaktan sevinç duyuyorum. Dilerim etkinliklerimize izleyiciler çocuklarıyla birlikte gelir. Hem birçok farklı dilin şiirin olanaklarıyla iyice güzelleşmiş halini işitmek, hem de güzel Türkçenin şiirden güzelliğini de paylaşmak için” ifadelerini kullandı.

Struga Şiir Akşamları etkinliğine Makedonya ve yurt dışından 30 şair katılıyor.