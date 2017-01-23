Üsküp’teki Dram Fakültesinin Türkçe sınıfı ikinci sınıf öğrencileri, hocaları Mr. Elyesa Kaso’nun yönetmenliğini yaptığı üçüncü sömestr sınavında Dostoyevski’nin “Budala” eserini sahneye taşıdı.
Büyük ilgi gören oyunda, Burak Rahman (Mışkin), Din İbrahim (Rogojin), Ebru Musli (Nastasya), Özel Asanov (Lebedev, İvolgin, Ferdişçenko), Edis Muriç (Ganya), Sara Yusuf (Aglae), Metin İbrahim (Mışkin) ve Hakan Daci (Rogoy) seyircinin karşısına çıktı.
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