Üsküp Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda bu akşam Çifte Hamam’da sanatçı Betül Burnaz’ın “Deveran Aralığı” adlı sergisinin açılışı yapıldı. Allah’ın isminin geometriyle iç içe olarak hazırlanan sergi, sanatseverlerin büyük ilgisini çekti.

Sergi açılışına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Çayır Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Baki, sivil toplum teşkilatları temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, sergiyi Üsküplü ve Makedonyalı sanatseverlerle buluşturduklarını belirtti.



Korkmaz, “Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak daha önceki sergilerde de hep şunu ifade ettik: Bize has, bizi yansıtan ve bizden olan sergileri, çalışmaları Makedonya’da sanat ve edebiyatseverlerle buluşturma amacı güdüyoruz. Bu amaca yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Sanatçı Betül Burnaz, “Deveran Aralığı” üst başlığı taşıyan Lafzı Celil sergisini Üsküp’te açmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Allah’ın isminin Arapça yazımını deformasyona tabi tutarak eserlerin ortaya çıktığını kaydeden Burnaz, “Bu seri daha önce Yunus Emre vasıtasıyla Avrupa2nın birçok kentinde sergilenmişti. Balkanlardan sonra da serinin Ortadoğu’da sergilenmesi planlanıyor. Doğu kültürünün içinde doğup Batı kültüründe eğitimini tamamlamış bir sanatkar olarak bu seride Doğu-Batı sentezini gerçekleştirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.



Balkanlarda, Mostar, Podgoritsa ve Priştine’den sonra Üsküp’te açılan sergi, daha önce 33 eserden oluşan ve akrilik teknikle hazırlandı.

Sergi, 23 Şubat’a Çifte Hamam’da sanatseverlere açık olacak.