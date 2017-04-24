Makedonya’daki kadınlara faaliyetleri ve projeleriyle büyük destek olan Makedonya Türk Kadınlar Derneği “Derya”, bugün Üsküp Büyükşehir Belediyesi, Çayır Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla başlattıkları yeni projenin tanıtımını yaptı.

Üsküp Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Nade Paşeva, Çayır Belediyesi Ekonomi Geliştirme Sektörü temsilcileri Saşe Maksimovski ve Valdeta Tairoviç, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Müdürü Fatih Bayram ve kurs hocalarının hazır bulunduğu toplantıda, Derya Derneği Başkanı Suzan Musli, kadınların sanat eğitimlerini geliştirmelerinin yanı sıra iş olanaklarının arttırılması adına bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gölcük’ten gelen dikiş-nakış kursu hocalarının da eğitimiyle Derya Derneği’nde kursların devam ettiğini söyleyen dernek başkanı Suzan Musli, Türkiyeli heyetin bir haftalık ziyaretleri kapsamında kurs öğrencilerinin nakış, boncuk ve diğer el işlerinde hocalardan eğitim aldığını ifade etti.



El işleri sanatına belediyelerden destek

Gölcük Uluslararası Nakış Kırkyama Düzenleme Komitesi adına açıklamada bulunan Fatih Bayram, Uluslararası Nakış Kırkyama Festivali çerçevesinde Derya Derneği ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bayram, “Bir ülkede, bir kadını eğitirseniz toplumu eğitirsiniz” düşüncesiyle biz, kadın eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bu yüzden de hem Türkiye hem Gölcük halkı olarak Makedonya’daki kadınların eğitimine katkı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Üsküp Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden Nade Paşeva, gelenek ve göreneklerini esas alan projelere önem ve destek verdiklerini açıklarken, Derya Derneği’nin de bu yönde yürütmüş olduğu çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Çayır Belediyesi Ekonomi Geliştirme Sektörü temsilcilerinden Saşe Maksimovski, “Kadınlar; iyi bir anne, iyi bir ev hanımı, çalışandır fakat iyi bir iş kadını da olmalıdır. Bu yüzden, kadınların kursta yaptıkları el işlerini satışa sunmaları için bir yol göstermeliyiz. Türkiyeli eğitmenlerin buradaki rolü kadınları eğitmek, bizim ise ürünleri satışa sunmaktır“ dedi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ise her iki belediye arasında yeni bir işbirliğinin sağlanması konusunda görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.