İslam Gençlik Forumu, Zenica Üniversitesi işbirliğinde 10 Şubat tarihinde saat 13.00’te Üsküp Türk çarşısındaki Çifte Hamam’da Hz. Muhammed’in hayatını konu alan bir sergi açacak.
Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esmir Haliloviç’in hazırladığı sergi, Çifte Hamam’da 13 Şubat’a kadar açık kalacak. Sergiye giriş ücretsiz olacak.
Çifte Hamam’da “Hz. Muhammed Müzesi”...
Makedonyalı Ressam Bursa’da Sergi Açtı
Zagreb’te Türk-Hırvat Kültür ve Bilgi Merkezi...
Türk Kültürü Sempozyumu için Başvurular...
İki Ülke Arasındaki İlişkiler Eğitim ve...
Kıbrıs Türk Posta Sergisi Açılacak
Özçelik: 'Türkiye Avrupa'nın Önde Gelen...
İzmir Bal-Göç'te Ayşe Kayapınar Dönemi
Yorumlar