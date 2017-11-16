



Üsküp Sonbahar Müzik Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün desteği ile Türkiye’nin en iyi caz sanatçılarından Elif Çağlar bu akşam saat 20.00’da Ordu Evi’nde konser verecek.

Düzenlenecek konserle ilgili bugün Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nde basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Şemsettin Şeker, “Makedonya ile çok derin ve köklü ilişkilerimiz var. Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bu yıl da Makedonya’da gerçekleştirilen Sonbahar Müzik Festivaline dünyaca ünlü caz sanatçımız Elif Çağlar ile katılma kararı aldık. Caz kompozisyonu sahasında eğitim alan Elif Çağlar, dünyaca ünlü pek çok müzik festivalinde yer almış, konser vermiştir” dedi.



Sanatçı Elif Çağlar yaptığı açıklamada, “İlk defa Üsküp’e geliyorum. Bu yüzden müziğimizi buraya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Grup arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Ben bu bağlamda hem Üsküp Yunus Emre Enstitüsüne hem Sonbahar Müzik Festivalinin bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliği sayesinde biz de gelip ilk defa Makedonya’da müziklerimizi duyurabilme şansına sahip olacağız” dedi.

Sözlerinin devamında Çağlar, karışık bir repertuar hazırladıklarını ve bu doğrultuda dinleyiciler için bir farklılık yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.

Elif Çağlar konseri bu akşam saat 20.00’da Ordu Evi’nde gerçekleşecek. Biletler ise Yugoton ve Ordu Evi gişelerinden temin edilecektir.