Makedonya Atatürkçüler Derneği, MATÜSİTEB’in himayesinde bu akşam Tefeyyüz ilkokulunda Çanakkale şehitlerini anma töreni düzenledi. Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca'nın verdiği konferansta duygulu anlar yaşandı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan anma töreninde, Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim görevlisi Faruk Gezgin, "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri okudu. Derneğin çıkardığı "Minber" dergisinin tanıtımı da yapıldı.

Anma törenine, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muftareviç, TDP Gençlik Kolları Başkanı Sait Aleivi, sivil toplum teşkilatları temsilcileri, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah, düzenledikleri programla Çanakkale Şehitlerini her yıl anmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. 8 yıl aranın ardından dergi bastırdıklarını da hatırlatan Abdullah, "Hedefimiz bu dergiyle birlikte ilkokul ve lise düzeyindeki kardeşlerimizi yazıya teşvik etmek, Atatürk'ü ve milli mücadelemizin kahramanlarını her daim bu topraklarda anmaktır" diyerek sözlerini noktaladı.



Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, etkinlik kapsamında hem Çanakkale ruhunu anlamak hem ve şehitleri bir kez daha yad etmeyi arzuladıklarını belirtti.

Koca, “Çanakkale savaşıyla beraber Türk’ün bükülmez bileği dünyaca test edilmiş, Çanakkale’nin geçilemeyeceği bütün dünya tarafından öğrenilmiştir. Çanakkale ruhunun Makedonya’da da yaşıyor olması bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bütün düğünlerde, eğlencelerde, toplantılarda bir Çanakkale Marşı muhakkak söyleniyor” ifadelerini kullandı.



Çanakkale zaferinin Türk tarihi açısından önemine değinen Koca, “Çanakkale’deki zafer Kurutuluş savaşıyla taçlandırılmış ve yeni bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasına da vesile olmuştur. O direniş, mücadele ruhu Çanakkale’yle beraber bir daha açığa çıkmıştır” diyerek sözlerini bitirdi.