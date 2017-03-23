Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi eserlerinden biri olan tarihi Kurşunlu Han'ı ziyaret etti. Büyükelçi Kara, Kurşunlu Han'ı gezip alanı inceledikten sonra uzman ekipten yapının restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Büyükelçi Tülin Erkal kara'ya bu ziyaretinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz da eşlik etti.



Hatırlanacağı üzere tam bir yıl önce Mart ayında Kurşunlu Han’ın, Üsküp Yunus Emre Enstitüsüne 10 yıllığına verilmesi konusunda karara varılmıştı. Kararın ardından Türkiye'den uzman ekip gelerek restorasyon için çalışmalarını başlatmıştı.

Onarımı tamamlandıktan sonra tarihi Kurşunlu Han Türk Kültür Merkezi olarak kullanılacak.

