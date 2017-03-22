Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, geçtiğimiz günlerde T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu tarafından Server Efendi Sergi Salonu, Restorasyon Ünitesi ve Halil İnalcık Araştırmacı Salonu gezdirildi.

Büyükelçi Mucunski, Arşiv Dairesi Başkanlığının tarihçesi, faaliyetleri, projeleri hakkında bilgi aldı.



Görüşmede, Makedonya’nın Arşiv Dairesi Başkanlığında bulunan kayıtlardan faydalanması başta olmak üzere birçok işbirliği yapılabilecek konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.