Makedonya’daki görüşmelerini sürdüren T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bugün Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska’yla görüştü.

Kültür Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında kültür alanında var olan son derece iyi ilişkilerin birçok projeyle taçlandırıldığı kaydedildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Kormaz’ın da katıldığı toplantıda, Türk Tiyatrosunun inşaatının büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.



Büyükelçi Kara, Türkiye’nin kullanımına verilecek Kurşunlu Han’ın restorasyon projesinde sona gelindiğini kaydederken, Türk kültürünün bundan sonra Kurşunlu Han’da tanıtımına devam edileceğini sözlerine ekledi.

İkili, önümüzdeki dönemde işbirliğinin artarak devam etmesini temenni etti.