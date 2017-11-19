Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Cinedays Avrupa Film Festivali kapsamında Türk yapımı “Buğday” filmi dün akşam sinemaseverlerle buluştu. Film Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Milenium Sinema Salonunda gösterime girdi.

Film gösterimine Buğday Filminin yönetmeni ve senaristi Semih Kaplanoğlu da katıldı. Semih Kaplanoğlu ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker, filmi izlemeye gelen sinemaseverleri selamladı.

‘Balkanlarda Olmak Her Zaman Çok Güzel’

Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu yaptığı açıklamada, “Üsküp’e üçüncü gelişim. Her gelişimde buradaki hem soydaşlarla, hem Makedonlarla, hem Arnavutlarla sıcak ilişkilerimiz oluyor, filmlerimizin gösterimlerinde ve Yunus Emre Enstitüsünün etkinliklerinde. Balkanlarda olmak her zaman çok güzel. Bizi vereden kültürün burada sürdüğünü görmek burada yansımalarını görmek gerçekten çok etkileyici” ifadelerini kullandı.



Açıklamasının devamında ise Kaplanoğlu, “Buğdayın dünyadaki ilk gösterimi Saraybosna’da yapıldı Ağustos ayında. Ondan sonra Londra, Köln, Tokyo, Sao Polo gibi dünyanın çeşitli yerlerinde gösterildi. Tokyo’daki festivalde en iyi film ödülüne layık görüldü. Malatya ve Adana film festivallerinde ödüller kazandı. Önümüzdeki hafta Türkiye’de vizyona girecek. Bundan sonra da yolculuğumuz devam edecek” dedi.

‘Kaplanoğlu’nu Makedonya’da Ağırlamaktan Kıvanç Duyuyoruz’

Kaplanoğlu’nu Makedonya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Şemsettin Şeker, açıklamasında “Bu akşam Türk sinemasının son dönemde yetiştirdiği büyük yönetmenlerden Semih Kaplanoğlu’nu ve onun lirik şiiri filmini Üsküp’te Makedonya halklarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisini ve yüksek sanat eseri Buğday filmini Makedonya’da ağırlamaktan büyük bir kıvanç duyduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘Buğday’ filmi Makedonya sinemaseverleri tarafından büyük beğeni topladı.