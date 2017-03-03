



Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği organizasyonunda Ezanı Güzel Okuma kursu başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca, Mustafa Paşa Camii dershanesinde ve Medresede çok sayıda öğrenciye ders veriyor.

Konuyla ilgili bugün gerçekleşen basın toplantısında konuşa Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, "Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliği ile ortak bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışmamız İnşallah Üsküp'teki ezanların daha güzel okunmasına vesile olacak. Çalışmamızın adı 'Ezanı güzel okuma kursu'. Birlikte bir mutabakata imza attık. Mustafa Camimizin dershanesinde İmamhatip öğrencilerine yönelik iki sınıf açtık, birinde 25 kursiyerimiz var, diğerinde 40 öğrenci arkadaşımız var. Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca Beyefendi teşrif ettiler." şeklinde konuştu.



Ezanın önemine de değinen Alkan, "Ezan malum olduğu üzere medeniyetimizin sembolü aynı cami gibi aynı, aynı minare gibi önemli bir semboldür. Dolayısıyla ezanların geçmiş dönemlerde, geçmiş medeniyet zamanlarında olduğu gibi sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının farklı farklı makamlarda, düzgün usulüne uygun okunabilmesi için bu kursa ihtiyaç vardı. Eksik olmasınlar İslam Birliği bu talebimizi çok yerinde buldu." dedi.

'Ezan-ı Muhammediye Layık Olduğu Şekilde Semada Yankılanacak'

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca, yaptığı açıklamada "Biraz eksiklikle olmuş zamanında. Ama şu anda hamdolsun bunları hızlıca yeniden tamamlamak üzere aynı eğitimleri hızlıca yeniden başlattık. İnşallah bu eğitimleri devam ettirip Ezan-ı Muhammediyi layık olduğu şekilde, en güzel şekilde semada yankılanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Makedonya İslam Birliği arasında yıllardan beri süregelen köklü bir işbirliğinin mevcut olduğunu söyleyen İslam Birliği Temsilcisi Nizam Reşid, bu işbirliğinin yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

