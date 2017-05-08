Bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında bu akşam Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Üsküp Ordu Evi'nde Balkan Havaları konseri düzenlenecek.
Konserde TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve 'Yeni Yol' KGSD halk oyunları ekibi sahne alacak.
Konser bu akşam Üsküp Ordu Evinde saat 19.30'da başlayacak.
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