Zenitsa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde 11-14 Mayıs 2017 tarihinde Bosna Hersek-Zenitsa’da “Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu” yapıldı. Sempozyuma çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin bilimsel çalışmaları ile katıldığı görüldü.

Sempozyum açılışına Zenitsa Üniversitesi Rektörü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü, Zenitsa Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı, Zenitsa Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.



Balkanlarda yayınlanan süreli yayınlar hakkında ciddi çalışmaların yer aldığı sempozyum bu alanda da bir ilki teşkil etmektedir. Balkan basın tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına da katkı sunan sempozyumda Makedonya basını ile ilgili çalışmalar da yer aldı.

Makedonya’da Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile görev yapan Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca “Makedonya’da Yayınlanan Bir Özel Gazete Yeni Balkan” çalışmasıyla, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ve Semra Halil Skenderi “Makedonya’da Yayınlanan Hilal Dergisinde Türkçe-Edebiyat Faaliyetlerine Bir Bakış”, Makedonya’dan Prof. Dr. Mahmut Çelik ve Muhsin Kurtiş “Makedonya Türk Çocuk Yayıncılığında Kardelen”, Sezen Seyfullah “Makedonya’da Yeni Ufuk Arayışlarının Sesi Ufuk Dergisi”, Seyhan Mürtezan İbrahimi “Hikmet Dergisinde Edebiyat Dil ve Kültür Konuları”, Türkiye'den Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu “Makedonya’da Türk Folkloru ve Sesler Dergisi”, Yrd. Doç. Dr. İsmail Avcı “Üsküp’te Yayınlanan Yıldız Gazetesindeki Yanıltmacalar ve Lugazlar Üzerine”, Funda Bugan “Hikmet Dergisinden Hareketle Balkanlarda Kadına Yönelik Çalışmaların İncelenmesi”, Enes Güler “Makedonya’daki Türklerin Sesi: Sesler Dergisi ve Sesler Dergisindeki Bosna-Hersek Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmaları ile sempozyumda yer aldılar.

