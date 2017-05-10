Gölgende dinlenmek bir ihtimâl.
Gözlerim, karanlıklarda nur arar.
Menzile kör varmak da bir ihtimâl.
Hıçkırıklarımda, gizli saklı dualar.
Cenab-ı Hakk’tan kabulü bir ihtimâl
Peşimden sinsice gelir günahlar.
Nefsi, zincire vurmak da bir ihtimâl.
Korkutmaz beni, mahşerdeki o Nâr.
Yanıp da küle dönmem de bir ihtimâl.
Karşındaki o utancım, bitirir beni yar.
Şefaatinden uzak kalmak da bir ihtimâl.
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Bir İhtimâl (Şiir)
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