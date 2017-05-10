Bu sükûnet beni bir hayli yorar.

Gölgende dinlenmek bir ihtimâl.

Gözlerim, karanlıklarda nur arar.

Menzile kör varmak da bir ihtimâl.

Hıçkırıklarımda, gizli saklı dualar.

Cenab-ı Hakk’tan kabulü bir ihtimâl

Peşimden sinsice gelir günahlar.

Nefsi, zincire vurmak da bir ihtimâl.

Korkutmaz beni, mahşerdeki o Nâr.

Yanıp da küle dönmem de bir ihtimâl.

Karşındaki o utancım, bitirir beni yar.

Şefaatinden uzak kalmak da bir ihtimâl.