Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karaku;’un “Bir Hilâl Uğruna, Balkan’dan Anadolu’ya” isimli çalışması, Kırklareli Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Çalışma, Makedonya bölgesinden başta Çanakkale olmak üzere Anadolu’nun ve Osmanlı coğrafyasının değişik bölgelerine savaşmak için giden gazi ve şehitlerin hikâyelerini içeriyor. Konuyla ilgili olarak yapılan sözlü tarih derlemelerinin hikâyeleştirilmesi niteliği taşıyan çalışma, bölgede bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyor.

Bu bilgileri derlemek için Makedonya’nın birçok bölgesini dolaşan Dr. Ertuğrul Karakuş, üzerinden uzun zaman geçtiği için konuyla ilgili bilgi toplamanın daha zor bir hâl aldığını vurguladı. Bu nedenle böyle çalışmaların zaman geçirmeden yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yeni neslin, Balkan bölgesi için bu kadar önemli bir konuyla geç de olsa bir an önce tanışmasının önemli olduğunu söyleyen Karakuş, bunun için çalışmada yer alan hikâyelerin daha önce Yeni Balkan gazetesinde de tefrika edildiğini ve büyük ilgiyle karşılandığını, duyarlılıklarından dolayı her biri birer “Evlâd-ı Fâtihân” olan bölge halkına, gazete yönetimine ve Kırklareli Üniversitesi yönetimine teşekkürü borç bildiğini belirtti.



Karakuş, Balkanların diğer bölgeleri için de bu çalışmaların vakit geçirmeden yapılması gerektiğini, derlenmesi gereken hazine değerinde binlerce hikâye olduğunu da sözlerine ekledi.