Bölgesel işbirliğini arttırmak ve sivil toplum teşkilatları arasındaki ortak projeleri desteklemek amacıyla kurulan Batı Balkan Fonu, resmi olarak Tiran’da işe başladı.
Açılış töreninde konuşan Batı Balkan Fonu İcra Müdürü Gjergj Murra, bölgenin önde gelen tecrübeli uzmanlarının fonun hedeflerine ulaşmasında desteğe hazır olduğunu söyledi.
Törende Batı Balkan Fonunun uzman heyeti, bölge ülkeleri ve AB büyükelçileri, bakanlık heyetleri ve AB temsilcileriyle tanışma fırsatı buldu.
Bölge ülkelerinin hükümetlerinin desteğiyle kurulan ilk fon olma özelliğinin taşıyan Batı Balkan Fonu, bölge ülkeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, AB’yle bütünleşme sürecini ilerletmek ve işbirliği kapıları açmak amacını taşıyacak.
Fon, eğitim, bilim, kültür, gençlik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küçük ve orta ölçekli projelere destek sağlayacak.
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