



Bosna Hersek Uleması Hüseyin Kavazoviç, "Balkan ülkeleri olan bizleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldıktan sonra İslam dünyasından uzak tutmaya çalıştılar bazen de bunu başardılar. Daha sonra farklı ideoloji ve rejimlere bağlı kaldık, baskı altında kaldık." dedi.

Kavazoviç, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ''Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi''nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Balkan devletlerinde farklı dönemlerde insanların toplu halde öldürüldüğünü anlatan Kavazoviç, ABD'deki 11 Eylül saldırısının ardından İslam ülkelerindeki Müslümanların daha fazla zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

Balkan ülkelerinin İslam hakimiyetinden ayrıldıktan sonra sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Kavazoviç, "Balkan ülkerleri olan bizleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldıktan sonra İslam dünyasından uzak tutmaya çalıştılar bazen de bunu başardılar. Daha sonra farklı ideoloji ve rejimlere bağlı kaldık, baskı altında kaldık. Kendimizi göstermek ve değerlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Gerçekten çok baskı altında kaldık." diye konuştu.

Müslüman ülkelerinin son dönemde parçalandığını ve birbirine düştüğünü vurgulayan Kavazoviç, şöyle konuştu: "Biz yıllarca barış içinde yaşamışız ne oldu da böyle patlak verdi bu çatışmalar. Gerçekten Müslüman ülkeleri farklı kültürler barındırıyor. Dışarıda bir çok insan eğitim aldı gelip yeni yeni fikirler savundu ülkelerimizde. Bu fikirleri savunanlar arasında çatışma oldu eski ile yeniler arasında. Eskiler, ümmetin İslam değerlerini korunmasını savunurken yeni nesil bunlara karşı çıkmıştır böylece bütün toplumumuz parçalanmıştır. Şu an çok dramatik olaylar görüyoruz. Eskiden aramızda kavga gürültü yoktu ancak değerlerimizi kaybedince çatışmalar arttı. İslam ülkeleri parçalanmış halde şu an aciz durumdayız. İnsanları hunharca öldürüyorlar ve gerçekten çok öldürücü çeteler var teröristler ortaya çıktı. İnsanlara yaşam hakkını bile vermiyorlar böylece İslam dinini lekeliyorlar." TRT