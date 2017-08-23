Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz”ın yönetmeni ve oyuncuları, “Bal Kaymak” filminin çekimleri için Makedonya’ya geldi.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde Lazaropole’de başlayan filmin yönetmeni ve senaryosu Onur Tan’a ait. Sabina Toziya, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Beren Gökyıldız ve Melisa Yıldırımer gibi güçlü bir oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye çıkacak olan filmin çekimlerinin Kurban Bayramına kadar tamamlanması planlanıyor.



Filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.



“Mekan Olarak Özellikle Makedonya’yı Seçtim”

Filmle ilgili Medyatava’ya açıklamalarda bulunan yönetmen Onur Tan, “Eskiden pazar sabahları izlediğimiz Walt Disney filmleri tadında, yediden yetmişe herkesin izleyebileceği çok sıcak bir aile filmi, bir aile masalı çekiyoruz. Çok uzun zamandır aile filmi eksikliği vardı. Artık çocuklarımız doğadan uzak, teknolojiyle iç içe, ellerinde tabletlerle ve cep telefonlarıyla büyüyor. Bu filmde tabiatın içinde, daha önce görmediğimiz manzaralar eşliğinde, özlemini duyduğumuz o sıcak aile ortamını yansıtacağız. Çekim mekanı olarak özellikle Makedonya'yı seçtim. Daha önce geldim, gördüm ve bu coğrafyayı çok sevdim” diye konuştu.