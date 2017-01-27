Çıktığı ilk günden bu yana çocukların büyük ilgisinin gören “Bahçe” dergisi, Kosova’nın ardından artık diğer Balkan ülkelerindeki çocuklara ulaştı.
Atina, Gümülcine, İskeçe, Sofya’daki çocuklar “Bahçe” dergisiyle tanıştı.
Önümüzdeki dönemde derginin Bulgaristan’da Türklerin yaşadığı diğer şehirler ve Romanya’da da dağıtılması planlanıyor.
Bahçe Dergisi Artık Balkanların Birçok Ülkesinde
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