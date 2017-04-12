Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Eğridere’de (Kriva Palanka) “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin gösteriminin gerçekleştirecek.

Film 13 Nisan’da saat 19.00’da belediyenin kültür evin içerisinde bulunan sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak.

Film Hakkında

Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.