



2002 yılından beri Yukarı Banisa’da faaliyetlerini sürdüren Namık Efendi Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor derneğinin MATÜSİTEB himayesi altında ve Yeni Balkan Gazetesi Medya Sponsorluğunda düzenlediği “Geleneksel Abdülselam Ali Şiir Yarışması”nda dereceye giren isimler belli oldu.

İlköğretim ve ortaöğretim olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmanın ilköğretim öğrencileri arasında 'Gurbet' adlı şiirle Radoviş’ten Ezgi Üsein birinci, 'Babam' adlı şiirle Gostivar’dan Yüsra Şahin ikinci ve '15 Temmuz Zaferi' adlı Gostivar’dan Melek Bayram üçüncü oldu.

Ortaöğretim düzeyinde yarışan öğrenciler arasında 'Türkçe' adlı şiirle Yukarı Banisa’dan Elif Şaban birinci, 'Çanakkale Anası' adlı şiirle Vrapçişte’den Müdrüke Ademi ikinci ve 'Kelimeler, Anlamlar ve Ölüm' adlı şiirle Gostivar’dan Coşkun Yusuf üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller 19 Mayıs 2017 akşamı düzenlenecek törenle takdim edilecek. Ayrıca şiirler Namik Efendi derneği tarafından yayımlanacak kitapta yer alacaktır.

Makedonya'nın çeşitli bölgelerinden seksen öğrencinin şiirleriyle katıldığı yarışmanın değerlendirme heyeti Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rana Gürel’in başkanlığında, Ahmetnafi İbrahim, Yıldız Şare, Zekeriya Ferat, Mr. Enes Şaban ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel’den oluştu.