56. Struga Şiir Akşamlarının kapanışı, bu akşam Üsküp’teki Taş Köprünün önünde yapıldı.

Birçok Üsküplünün katıldığı kapanış töreninde, Makedonyalı ve konuk şailer şiirlerini okudu.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Türkiyeli şair Nurduran Duman, tarihi geçmişi olan ve dünyanın en prestijli festivallerinden birine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duman, “Burada birçok dilden, kültürden insan bir araya geldik. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Anlamak affetmektir. Dillerin güzelliğini en iyi şekilde şiirde görebilirsiniz. Burada bunu yaşadık” dedi.



Anne tarafının Makedonyalı olduğunu belirten Duman, bu topraklarda Türkçe şiir okuyacak olmasından dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Struga Şiir Akşamları Müdürü Mite Stefovski, son yılların en başarılı festivallerinden birini geride bıraktılarını vurguladı.

Makedonya’nın 5 şehrinde 40’ın üzerinde etkinlik yapıldığına dikkat çeken Stefovski, bundan sonraki yıllarda da festivalin kalitesinden taviz vermeden yoluna devam etmesini sağlama amacında olduklarını dile getirdi.