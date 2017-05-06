Bu yıl 26.’sı düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenliklerinin resmi açılış töreni bugün Çalıklı köyünde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı şenliklere Devlet Bakanı Beycan İlyas, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, TBMM’nin MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Antalya Milletvekili ve MHP Türk Dünyasından ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Makedonya meclisi TDP milletvekili Yusuf Hasani THP milletvekili Enes İbrahim, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Valandova Belediye Başkanı Nikolçe Çurlinovski, Uluslar arası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Halkbank AD Skopje Vekaleten İcra Kurulu Başkanı Turhan Ademi, Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı Şenol Tahir ve Yönetim Kurulu üyeleri, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ile yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda dernek temsilcisi ve diğer davetliler katıldı.



Türkiye ve Makedonya milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı ses ve saz sanatçılarının mini konseriyle devam etti.

“Bu Festivalin Makedonya Türklerinin Dirilişine Vesile Olmasını Diliyorum”

Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türklerin yüzyıllar boyunca baharın gelişini kutlamak amacıyla gerçekleştirdikleri şenlikler arasında yer alan Hıdırellez’in Orta Asya’dan Balkanlara ortak duygular, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde sergilediğini belirtti.



Geçmişten günümüze ve geleceğe aktarılarak önemli bir gelenek haline gelen şenlikler hakkında konuşan Bakan İlyas, “Bu şenliklerde baharın gelişinin kutlandığı gibi Makedonya Türklerinin de birliğine ve beraberliğine, doğanın dirilişini kutladığı gibi Makedonya Türklerinin de dirilişine vesile olmasını temenni ediyorum. Soydaşımız birlik içerisinde olduğu sürece Makedonya Cumhuriyetinin her alanında ilerlemesi sağladıkları desteği aynı kararlılık ve samimiyetle daha da güçlü ve emin adımlarla sürdüreceklerine inanıyorum” dedi.

“Soydaşlarımın Bu Alanı Ayrı Gayrı Olmadan Doldurması Benim İçin En Büyük Sevinç Kaynağıdır”

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, baharın gelişi ve doğanın canlanmasını simgeleyen bu günün Türk dünyasında kutlanan mevsimsel bir bayram olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kara, “Hıdıellez’in, UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla Türkiye Milli Komisyonu gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu nedenle Hıdırellez yenilenmeyi, geleceği, huzuru, umudu, doğanın canlanmasını, dostluğu ve hoşgörüyü simgeleyen evrensel bir bayram olma yolundadır. Ne mutlu ki bu bayram şimdiden burada evrensel ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenliği aynı zamanda Makedonya’da yaşayan Türk toplumu için de bir birlik, beraberlik, dayanışma ve farklı bölgelerde yaşayan Türkler arasındaki bağları güçlendirme vesilesidir. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki bugün burada bölgesel ayrım olmadan, doğu-batı demeden, siyasi farklılıklar ön plana çıkarılmadan, insanlarımız neşeyle, coşkuyla bir araya gelebilmiştir.



Sevgili soydaşlarım, bugün bu güzel bayram şenliğinde aranızda ayrı gayrı olmadan, birlik ve beraberlik içinde şu alanı dolduruyor olmamız benim için en büyük sevinç kaynağıdır. Sevgili gençler, halayları birlikte omuz omuza çekin. Türküleri, şarkıları birlikte söyleyin. Bugün hem bayram hem de birlik ve beraberlik günüdür. Benim dileğim burada sergilenen birliğinizin, beraberliğinizin bozulmaması. Her gününüzün böyle bayram coşkusu, mutluğu içinde geçmesidir. Bayramınız kutlu, şenliğiniz mutlu olsun kardeşlerim” diye konuştu.

TBMM MHP Antalya milletvekili MHP Türk Dünyasından ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Makedonya’daki Hıdırellez kutlamalarında katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Günal, “Hıdırellez’in getirdiği bolluluğu inşallah hep birlikte yaşayacağız. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan bu şenlikleri destekleyen tüm kurumların ve katılımcıların dilekleri bu Hıdırellez gününde kabul olsun” diye konuştu.

Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği Başkanı ve Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Şenol Tahir, 26 yıllık süreçte bugünlere geldikleri noktadan büyük bir gurur duyduklarını söyledi.



Tahir, “Küçük bir bölgesel etkinlikten bugün Avrasya’yı kapsayan bir etkinlik oldu. İnşallah bu yılın sonunda UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine gireceğiz ve gelecek yıl hep beraber UNESCO bayrağı altında bir dünya etkinliği olacağız” ifadelerini kullandı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Makedonya’da Türk kültürü, sanatı, Türk halk kültürünün tanıtılması noktasında çok önemli bir yere sahip olan Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenliklerine bu yıl da desteklediklerini belirtti.

Festivalin 26 yıl boyunca üstüne katarak geliştiğini söyleyen Valandova Belediye Başkanı Nikolçe Çurlinovski, “Bu festival dostluk, kardeşlik ve sevgi misyonunu yerine getiriyor” dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından protokole ve şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Mehter Takımı Büyük İlgi Gördü

Açılış programı kapsamında Kültür, Güzel Sanatlar Derneği “Bahar – Çalıklı”, “Gotse Delçev –Valandova”, Yalova’dan folklor ekibi, Bulgaristan Mestanlı Halk Oyunları Ekibi, Sırbistan’dan Gayret ekibi, Batı Trakya’dan İskeçe ve Gümülcine folklor ekipleri sahne aldı.



Türkiye’den gelen Mehter Takımı ise izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Mehteran eşliğinde katılımcılar açılan sergi ve Geleneksel Türk Okçuluk gösterisine katıldı. Güreş müsabakaları da beğeniyle izlenildi.



Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenliklerinin düzenlenmesine Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Valandova Belediyesi, Halkbank AD Skopje, Princess Gevgeliya, Ankara Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, T.C. Güreş Federasyonu, Makedonya Pehlivanlar Birliği, Ustrumca ve Radoviş Belediyeleri, YAFEM – Yalova ve MATÜSİTEB Dernekleri katkı sağladı.

7 ve 8 Mayıs Programı

Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri kapsamında 7 ve 8 Mayıs’ya yapılacak etkinlikler ise şu şekilde:







