



Bu yıl 26.'sı düzenlenecek olan Uluslararası Bahar Şenlikleri Festivali'nin programı belli oldu. 5-8 Mayıs tarihleri arasında yine farklı etkinliklerle gerçekleşecek olan festivalin merkezi töreni Valandova'nın Çalıklı köyünde düzenlenecek.

Hıdrellez Bahar Şenlikleri Derneği'nin Festival Düzenleme Kurulu yapılan açıklamada program akışı detaylı bir şekilde açıklandı.

Festival 5 Mayıs'ta Bahçebosu köyünde Hıdrellez küpünün gül ağacının altına koyulması ile başlayacak. Daha sonra ise Valadnova şehir meydanında Balkan Halk Oyunları Ekiplerinin Kortej ve Gösterileri yapılacak. Çalıklı'da ise futbol turnuvası başlayıp Şenlikler Orkestrasının Tanıtımı yapılacak.

Aynı gün Gostivar'da ADEKSAM Konferans salonunda Uluslararası Vizyon Üniversitesi, MATÜSİTEB ve HKAK organizasyonunda konferans düzenlenecek.

6 Mayıs tarihinde ise Çalıklı'da 26. Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleşecek. Resmi açılış törenine selamlama konuşmaları, halk oyunları gösterileri, sergi, güreş müsabakaları, okçuluk gösterisi gibi etkinlikler gerçekleşecek.

Aynı gün Balkan Halk Oyunları ekipleri Ustrumca şehir meydanında kortej ve gösterileri sunulacak. Radoviş'te ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ses ve Saz Sanatçıları Konser verecek.

7 Mayıs'ta Çalıklı'da halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ses ve Saz Sanatçıları Konser verecek. Halk oyunları ekipleri için ödül töreni de düzenlenecek.

8 Mayıs tarihinde ise Üsküp'te Uluslararası Vizyon Ünviersitesi, MATÜSİTEB ve Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu organizasyonunda 22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Kültürü Sergisi düzenlenecek.

Festivalin son gününde yine Üsküp'te Yeni Yol halk oyunları ekibinin gösterisi ve TRT Sanatçılarının konseri misafirlere sunulacak.

Hıdrellez adetleri UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aday gösterildi.